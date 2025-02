Lääne-Virumaal kütiti protsentuaalselt kõige vähem kitsesid

Kuna metskitsede olukord on Lääne-Virumaal äärmiselt kehv, jäid jahindusnõukogu soovituslikud 638 kitse küttimata ning maakonnas lasti 177 looma. "Kuna meil on kitsede olukord maakonnas viimasel aastal olnud väga kehva, siis on soovituslik olnud pigem minimaalselt küttida," kommenteeris Villak. "Kuna metskits on nii oluline toiduahela osa metsas, siis väga tubli, et sel hooajal neid vähe kütiti."