Viru vanglas juhtus tööõnnetus

Vanglates on 1642 inimest, keda on 192 võrra vähem kui eelmisel aastal samal ajal. Nädalaga on vanglates kinnipeetavate arv vähenenud 12 inimese võrra. 1642 inimesest on süüdimõistetuid 1311 ja vahistatuid 331. Mehi on 1561, naisi 81, eluaegseid vange 28, alaealisi 3. Avavanglates kannab karistust 213 inimest.