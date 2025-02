Kultuurkapital tõstis ausse kultuuri kullaterad

​Ello Odraks on olnud aastaid Lääne-Virumaal kultuurielu edendaja, tema käsi on kultuurielu pulsil praegugi. Ta on olnud kauaaegne üleriigilise laulu- ja tantsupeo maakondlik kuraator, pärimusmuusika festivali Viru Säru üks korraldajaid, maakondlike laulu- ja tantsupidude eestvedaja ning ikka seisnud selle eest, et kultuuriline järjepidevus maakonnas toimiks.