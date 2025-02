Juhtkiri: Kastani Arena asemel Poska Pallisaali

Kastani puiestee nime muutmisel on muidugi natuke emotsionaalsem tagamaa, kui olnuks mõne Muru või Metsa tänava ümbernimetamisel. Nimi Kastani puiestee meenutab jätkuvalt hobukastaneid, mille maha saagimist ja uute puudega asendamist nii mõnedki inimesed õigeks sammuks ei pidanud. Lisaks on tänava ääres paikneva spordihalli hüüdnimi Kastani Arena – see on paljudele Eesti spordisõpradele tuntud paik ja seeläbi ilmselt ainus Rakvere tänavanimi, mida teatakse ka Raplas või Pärnus.



Nime võib alati vahetada. Kriminaalid vahetavad ka nime, kui miskit halba korda on saadetud. Vaevalt et Kastani puiestee midagi halba teinud on, seisab ta ju ühes kohas ja pakub linnarahvale võimalust liigelda. Küll aga on poliitilisel tasandil igasugused sellised kampaaniad kerge ego paitamise maiguga tegevused. Saab ju hiljem, enne valimisi, rinna kummi ajada ja tsiteerida klassikuid: «Tehtud!» Eks tuleb nüüd siis Kastani Arena asemel käia Poska Pallisaalis. Samas on Jaan Poska nime põlistamine muidugi kiiduväärt tegevus ja Rakvere on nüüd hea eeskuju teistele.



Nimemuutus on suur ettevõtmine, mis nõuab palju paberimäärimist, ja alati tasub mõelda, kas see samm on vajalik. Õllepruuli tänaval vaevalt keegi õlut pruulib, kas nüüd oleks tarvis ka seda nime muuta? Laada tänaval pole ammu laata olnud. Pole tarvis lolliks minna. Loodetavasti tasub Rakvere linna seesugune samm ennast viimaks mingil moel ära ja tegu pole lihtsalt teoga linnukese pärast.