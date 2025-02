​Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastaauhinda püüavad ka läänevirulased

Vabaauhinna kategoorias on teiste kõrval nomineeritud Maris Pruuli teosega "Läbi Loodeväila. Kokkupõrkekursil Veenusega" – reisikiri, mis kõneleb eestlaste neljakuusest mereretkest Kanada Arktikasse ja Alaskale 2023. aasta suvel, mil Admiral Bellingshausenist sai esimene sinimustvalge lipu all Loodeväila läbinud purjelaev.

Purjelaeva Admiral Bellingshausen pootsmanina on Maris Pruuli olnud polaarreisidel see, kes on kire ja armastusega tegelenud laevaelus ette tuleva tuhande olmeprobleemiga. Peale selle on ta olnud reiside kroonik, kes lisaks lihtsatele päevakirjetele on mõtestanud, miks üldse rännatakse – ikka sellesama kire ja armastuse pärast, mida merel olles tunneb.