Video EKRE volinik vilistab liiklusnormidele: «No mis teha, tank laseb ka oma sihtmärgi pihta sõites»

​Sellele asjaolule juhiti ka postituse kommentaariumis tähelepanu, mille peale poliitik põrutas: "No mis teha, tank laseb ka oma sihtmärgi pihta sõites​." Sõna võttis samuti Aasukalda vabatahtliku päästekomando juht Marge Zaidullin, kes oli poliitiku teguviisist ilmselgelt häiritud. "​Kurb. Pidasin sind ikka arukaks inimeseks," märkis päästja. "Nimelt on asukoha poolest need Tallinna–Narva maantee kilomeetrid meie meeskonna reageerimisala. Külili, katusel või laubas [laupkokkupõrkes] saab neid operaatoreid päris sageli avitamas käia. Ja see ei ole naljakas. Operaatoritele muidugi," kirjutas Zaidullin video all kommentaariumis.