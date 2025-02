Küllap teame kõik mõnda tamme, ehkki see uhke ja tugev puu oskab ka hiiglasena märkamatuks jääda. On kodutammed, metsatammed, hiietammed, tammikud. On sajanditevanused jändrikud ja haprad võsukesed. Igal puul on oma nägu ja lugu. Kes pistis mulda tõrukese? Kes paneb kirja tema loo?