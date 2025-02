Juhtkiri: tuulikuviha viib selge mõistuse

Kuue lapse isal võiks olla natukene rohkem mõistust peas. Meil on küll vaba maa ja filmida võib pea kõike, kuid seda saab teha ka teepervel seistes. Aga praegusel juhul jäi kodanikul õigust ülegi – seda näitavad tema kommentaarid postituse all. Tuulikute vastu võitlemise tuhinas oli kriitiline mõtlemine kadunud ka Vinni vallavolikogu esimehel, riigikogu saadikul Evelin Poolametsal, kes ei taibanud erakonnakaaslase rikkumisele tähelepanu pöörata.

Sellel Tallinna–Narva maantee lõigul, kus Andero Põllu operaatoritööd tegi, juhtub päris tihti (ka surmaga lõppevaid) õnnetusi, vähemalt tore, et seekord statistika täiendust ei saanud. Mis kurvaks teeb, on asjaolu, et vähe sellest, et roolis filmiti, jäädvustatu pandi ka avalikult internetti. Ja otse loomulikult ajakirjaniku küsimusi tehtu kohta ignoreeriti.