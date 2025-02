Taastuvenergia peab olema kasumlik rahvamajandusele

Eesti on otsustavalt pöördunud taastuvenergia poole ning see on ainus mõistlik ja jätkusuutlik võimalus tagada energiavarustus pikas vaates. Edaspidine küsimus on ainult selles, kuidas tuua muutus nii, et see meie rahvamajandusele võimalikult kasulik oleks. Kõige hullem on otsustamatus, ja riigile olulisi otsuseid teeb demokraatia tingimustes koalitsioonierakondade kokku pandud valitsus.