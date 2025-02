Repliik: tehisaru – õnnistus ja needus

AI-kontrolli, on närv sees. Mitte et see mu töö autor oleks, aga akadeemiliste artiklite läbitöötamisel on see asendamatu abikäsi. Sai ka igaks juhuks katse tehtud. Lasin AI-l kirjutada tekstilõigukese ja teise kirjutasin ise. Kui need detektorist läbi lasin, said mõlemad tekstid diagnoosi, et on täielikult tehisaru tehtud. Ütleme nii, et pingeid see katse ei maandanud. Siit küsimus: kes mind kaitseb juhul, kui kirjutan teksti ise, ent detektor ütleb, et ma olen AI?