Päide külas algavad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitustööd

Projekti eesmärk on varustada joogiveega ja ühendada ühiskanalisatsiooniga Päide küla Niidu, Põllu, Metsa ja Mesilase tee piirkonna elamud ning vähendada reovee juhtimist otse keskkonda. Lisaks on rajatiste dimensioneerimisel arvestatud Liivakalda DP, Kinguküla DP ja Jaani tee elanike tulevikuvajadusi, et võimaldada uute kinnistute liitumist vee- ja kanalisatsioonivõrguga.