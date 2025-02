Viru maleva pioneerid lihvisid Rutjal laskmisoskust

Kuigi pioneeridel on oma kindlad erialaülesanded, mida teiste üksuste abistamiseks tehakse, peab ka iga pioneerirühma liige ise oskama lasta kõikidest relvadest, mis on üksuse käsutuses. "Viimastel kuudel on meiegi üksusesse juurde tulnud uusi liikmeid, seega laskepäev oli alustuseks meile kõigile heaks võimaluseks üksteisega paremini tuttavaks saada," ütles pioneerirühma liige ja väljaõppepäeva läbiviija seersant Karol Kaldjärv.