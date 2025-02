Mattias Naan: "Naera sõbra mõttetu nalja peale, ajad sellega teised ka naerma"

Päevakajalised ja ühiskonda poolitavad teemad Mattias Naani eriti ei huvita. Seda, mis huvitab, on kahtlemata aga palju rohkem.

Stand-up koomik Mattias Naan, kes veetis lapsepõlves tubli kaksteist õnnelikku suve Palmse mail pere suvekodus, on Lääne-Virumaad ikka Tallinna kõrval teiseks koduks pidanud. Kui seni on ta laval nalja visanud õhtutel, mil ta pole olnud ainus esineja, siis nüüd on valminud "Sodi", Mattias Naani esimene soolotuur, millega ta saabub rahvast lõbustama ka Rakverre.