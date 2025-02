Tere tulemast! Maakonnas ööbis mullu viiendiku võrra rohkem välisturiste kui aasta varem

Siseturistid on maakonna majutusasutused alati üles leidnud, seda nii enne pandeemiat kui ka pärast. Viimase viie aasta jooksul on nende arv kõikunud 91 000 ja 110 000 vahel. Siseturism elavnes hüppeliselt koroonaaastatel, mil välismaale oli keeruline pääseda, ning kuigi võrreldes tunamullusega vähenes siseturistide arv mullu kaheksa protsendi jagu, ei ole see katastroof, sest 20-protsendiline välisturistide hulga kasv korvab vahe.

Välismaalaste maakonda toomise nimel on Lääne-Virumaa turismikoordinaator Maie Urbas koos oma meeskonnaga teinud suurt tööd. Urbas kummutab vahepeal levinud müüdi, et meie maakond on turistile vajalik vaid transiidiks Ida-Virumaale. "See mulje, et vanasti sõitsid bussid siit läbi ja läksid Ida-Virumaale, ei ole tegelikult õigustatud. Samamoodi räägivad Ida-Viru inimesed, et mitte keegi neile ei jõua, kuna jäävad Lääne-Virusse pidama. Välismaalt tulev turist ei tee tegelikult vahet, kas ta tuleb Lääne- või Ida-Virumaale," rääkis Urbas.