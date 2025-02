Leedri valged või kollakad lõhnavad õied sisaldavad mürgist ainet sambunigriini, mis õite kuivatamisel laguneb. Kuivatatud õied aga sisaldavad aineid, millel on higistama ajav mõju, nii kasutataksegi õieteed palaviku korral. Sama tee on hea suuloputusvedelikuna. Aga vanade eestlaste näpunäidete järgi viis leedriõietee ka kurguvalu ja köha. Endistel aegadel nimetati leedrit mõnikord ka leetripuuks ning küllap just selle nimetuse tõttu joonud leedriõieteed leetrite vastu.