Oksjonikeskkonnas leidub nii haruldast kaupa kui ka tavapärast pudi-padi

Osta.ee müügikeskkond on kui imede laegas, kust võib leida pea kõike: ehetest, müntidest, tehnikast, tööriistades ja vanadest saabastest kuni kinnisvarani välja. Meie maakonnast on müüki pandud samuti hulga huvitavaid esemeid. Üks põnevamaid leide on Soome motosportlase Mika Kallio kasutatud võistluskombe, millel peal mehe autogramm.