Rakvere Kastani puiestee nimi jäi esialgu muutmata

Mitu linnavolinikku, näiteks Rainer Miltop, Andres Jaadla ja Velvo Väli, kõnelesid, et neil poleks midagi selle vastu, kui tänav kannaks Jaan Poska puiestee nime, kuid nad rõhutasid, et kogukonnale, eeskätt tänava elanikele, nimemuutus ei meeldi.

​Linnavalitsus ​küsis Kastani puiestee 56 aadressiobjektil arvamust nimemuutmise kohta ja 22 inimest vastas tagasisides, et eelistavad Kastani puiestee nime säilimist. Rainer Miltop juhtis tähelepanu asjaolule, et "ei" ütlejate osakaal on suur ja ei saa eeldada, et ülejäänud, keda on ainult natukene rohkem, on kõik nimemuutuse poolt.