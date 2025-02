Juhtkiri: isetegemise kunstiga säästmise teed

Kokkuhoidlikult ise tervise- ja iluvahendeid valmistades tuleb aga olla ka valvas. Lugusid sellest, kuidas inimesed soodaga hambaid pesevad ja nii hambaemaili kahjustavad ja igemeid ärritavad, on palju kuulda olnud. Tuntud, aga ohtlik trikk on ka hambapastaga näonahal vistrikke kuivatada – ekspertide sõnul on see halb valik, sest kemikaale sisaldav pasta kuivatab ja ärritab õrna näonahka.

Omal käel tervise turgutamise kohta kõige kurikuulsamad on aga ehk lood kloori joomisest. Kuigi sellest, et mürgist puhastusvahendit manustades saabub kõik muu kui tugev tervis, on palju räägitud, leidub endiselt neid, kes usuvad, et tabletipurgi poole käe sirutamise asemel tasub lonksata just­nimelt kloori. Õnnetus ja rumalus käivad ikka käsikäes.

Lisaks asjade ise valmistamisele on eraldi teema asjade ise remontimine. Paraku on seadmed, eriti elektroonikavidinad, nii keeruliseks läinud, et isegi kuldsete kätega mees ei saa nende putitamisega kodustes tingimustes hakkama. Ja kui saabki, siis on varuosad nii kallid, et mõistlikum on vana minema visata ja uus asemele osta. See pole iseenesest sugugi keskkonnasäästlik lahendus, vaid tootjate salasoov, et ostetaks rohkem uusi asju, mitte ei remonditaks vanu. Just seepärast peavad tänapäevased tehnikavidinad vähem vastu kui aastaid tagasi valmistatud ning ka varuosade hind on üle mõistuse kallis.