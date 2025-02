Kas tuulepargi menetlus Haljala vallas on usaldusväärne?

Haljala valla eriplaneeringu menetlus, mis hõlmab tuulepargi rajamist, on sattunud terava avaliku tähelepanu alla. Mitmes valla poole pöördumises on juhitud tähelepanu võimalikele huvide konfliktidele ja otsustusprotsessi läbipaistmatusele. Pöördumistes on tõstatatud eriti oluline küsimus: kas vallavalitsuse tegevus on mitte ainult sisuliselt sõltumatu, vaid kas see ka näib elanikule erapooletu?