Rakvere toidumaastikul puhuvad värskenduste tuuled

Veganikohvikut pidanud Triin Nurk sõnas, et otsus kohvik sulgeda tuli tegelikult kergelt. «Mõnes mõttes toimus läbipõlemine, ei osanud ühte-kahte asja fookusesse seada ja üritasin kümnel eri rindel rapsida, olla korraga nii kokk, kondiiter, pagar kui keevitaja,» rääkis Nurk. «Raske on see, et ma tunnen, nagu veaks selle otsusega alt loomi ja veganlust üldse.»