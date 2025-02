Isetehtud kosmeetika: kas tasub end ära?

Katsetamise tulemusel selgus, et ise kosmeetikatooteid valmistada tuleb mitu korda odavam kui neid poest osta. Tooted on ka looduslikumad ja nahasõbralikumad. Muidugi on see paras ettevõtmine, mille peale võib kuluda terve päev, kuid arvestades summasid, mida on võimalik säästa, on ettevõtmine seda väärt. Eriti nüüdsel raskel ajal, mil iga sent on arvel. Lisaks on see tore kingitus kallimale, pereliikmele või sõbrale – kasvõi sõbrapäevaks!