Mart Kullamaa: «Nüüd on meeturul uus hingamine»

OÜ Muhe Mesi tuhande taru mesilased peaksid praegu kusagil Ebavere kandis magama, kui just liiga soe talv nende bioloogilist kella rikki pole ajanud. Ettevõtte asutaja ning üks omanikke Mart Kullamaa toimetab samal ajal Tallinnas Telliskivi linnakus. «Mett toota on lihtsam kui mett müüa,» ütles ta ja lisas, et talvel toimetabki ta pealinnakontoris, et siis suved oma «linnukeste» seltsis veeta.