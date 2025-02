Gregor Kirpu võitis Albus Tammsaare võistulugemise

Sirje Sell on Tapa valla gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja ning ühtlasi Gregor Kirpu klassi ehk 8.a juhataja. Selli sõnul luges Kirpu Albu mõisas katkendi Tammsaare «Tõe ja õiguse» II osast. «Võidu tõi suurepärane esitus, perfektne hääldus ja eeskätt sihikindel töö ja tahe pähe õppida mitte just kõige kergemat teksti. Gregor on väga töökas, motiveeritud, talle meeldib osaleda sellistel üritustel. Ta naudib ka õppeprotsessi ja pisidetailidega tegelemist. See kõik tõigi tänavu esikoha. Gregor meeldis väga ka kuulajatele, sest sai publikupreemia oma vanusegrupis,» ei olnud Sell kiitusega kitsi.