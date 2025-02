VASTULAUSE Haljala vallavalitsuse kommentaar seoses Postimehes ilmunud artikliga

Haljala vallavalitsuse hinnangul on positiivne, et õigusselguse saavutamiseks on politsei alustanud väärteomenetlust, mille käigus selgitatakse välja, kas võimalik toimingupiirangu rikkumine seoses Haljala vallas hübriidpargi eriplaneeringu algatamisega 19. novembril 2024 on toimunud. Vallavalitsus teeb politseiga selles küsimuses igakülgselt koostööd.

Nii nagu on oma kommentaaris rõhutanud Politsei- ja Piirivalveamet, leiab ka Haljala vallavalitsus, et kuna väärteomenetlus on algusjärgus, ei saa hetkeseisuga ühegi konkreetse inimese suhtes asuda seisukohale, et rikkumine on toime pandud.

Vallavalitsus peab vajalikuks anda omapoolne selgitus paarile artiklis toodud väitele, mis loovad asjaoludest eksliku mulje.

Esmalt artiklis kõlanud väide, et Haljala vallavanem on tuuleparkide asjaajamise kiirendamiseks võtnud valda tööle inimese. Haljala vald on sarnaselt paljudele teistele kohalike omavalitsustele üle Eesti saanud Euroopa Liidu Next Generation EU vahenditest toetust, meede "Kohalike omavalitsuste võimestamine roheliste investeeringute tegemisel". Vastavasisulise otsuse Haljala valda saadud toetuse eest projektijuht tööle võtta tegi Haljala vallavolikogu 26.09.2023 istungil ametiasutuse struktuuri kinnitades. Seejärel viis vallavalitsus läbi avaliku konkursi, mille läbiviimise konkursikomisjonis vallavanem ei osalenud. Mõistagi peab vallavanem kui valla ametiasutuse allkirjaõiguslik isik sõlmima teenistujatega lepinguid, kuid ajakirjaniku väide loob tegelikust olukorrast vale mulje.