Naabrite juures põrutas maastur järve

​Politsei pressiesindaja Kaarel Kallas sõnas täpsustuseks, et ​juht keeras auto teelt välja, et vältida otsasõitu teele jooksnud metsloomale. "Kui auto oli järve sõitnud, sai juht – kes oli autos üksi – ise autost välja, ning kuigi ta jalad said märjaks, oli tal võimalik kohe teise autosse sooja minna, mistõttu ta ka kiirabi ei vajanud."

​Järv on varemgi autosid neelanud. Näiteks 2015. aastal põrutas vette noormehe juhitud Mercedes. Noormees meenutas toona, et kui ta oli autost välja saanud, hakkas see kohe kiiremini põhja vajuma. "Lõpuks vajus üleni sisse nii, et ainult katus paistis välja. Autost on kahju," ütles ta.