​Mulle tundub, et tuuleparkide teemal on praegu kasutusel samasugused Tambovi konstandid. Kuidas on võimalik, et ühed teadlased räägivad rahvakoosolekutel üht ja teised risti vastupidist juttu? Küll infrahelist, küll vibratsioonist ja teab millest veel. Ja üllatus-üllatus –​ nende jutt vastab täpselt sellele, milline on rahvakoosoleku korraldaja ootus.



​Võtame või äsjase BNS-i uudise pealkirjaga "Paldiski vesisalvesti on suurejooneline bluff". Selles on juttu Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liidu peaministrile saadetud kirjast, milles juhitakse tähelepanu asjaolule, et kliimaminister Yoko Alender langeks kuluka blufi ohvriks, kui kirjutaks alla vesisalvesti projektile ja aitaks selle elluviimist riiklikult rahastada. Muu hulgas kirjutavad mäetöösturid: "Lubjakivi mahu teisendamisel tonnideks on uuringus kasutatud kordajat 1,6, mitte korrektset teisenduskordajat 2,5." Mis see siis muud on, kui üks järjekordne tudengitemp Tambovi konstandiga?



Tuulikuteemalistel kõnekoosolekutel osalevast rahvast ei tea 99,9 protsenti energeetikast mitte midagi. Mina sealhulgas. See on väga keeruline valdkond ja sotti saavad sellest tõesti vaid energeetika- ja muude erialade insenerid, kes on asja aastaid tudeerinud. Kui keegi väidab, et "ma detsembris polnud asjaga kursis, aga tegin kuu ajaga endale interneti abil teema selgeks", siis mingu ta ka puu otsa. Isegi siis, kui baasteadmised on olemas, pole võimalik kuu ajaga absoluutse tõeni jõuda!