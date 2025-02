Väike-Maarja tuulikukoosolekut seganud EKRE eestkõneleja: "Jah, olime sihilikult provotseerivad"

​Tuuleparkide teemale pühendunud arutelud võib laias laastus jagada kaheks. Ühtede korraldajateks on kohalikud omavalitsused, teiste EKRE, kes on avalikult teatanud, et igasugusele tuuleparkide arendamisele ollakse igal juhul vastu. Vastavalt korraldajale on erinevad ka ettekanded: kui KOV-ide koosolekutel püütakse maalida tuuleparkidest pilt kui ohututest ja kasulikest, siis EKRE eest veetavatel tahetakse tõestada vastupidist.