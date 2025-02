Taskuhääling toob Virumaa vägevaimad sporditegelased koju kätte

Taskuhäälingu idee tuli Siim Tuusil üsna loogilist rada pidi, kuna ta on ise suur jutusaadete kuulaja. "Meil on ju hästi palju ägedaid sportlasi, ja kuna Robert on mu pikaaegne sõber, käisin idee tegelikult talle välja, et tee ära," rääkis Tuus. "Ta ju korraldab igasuguseid üritusi ja on nii-öelda hääl paljudel võistlustel, siis oli loogiline, et tema seda teha võiks."