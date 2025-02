Kadrinas lendavad ja trikitavad akrobaadid

​Festivali korraldaja Anna Rubinshteyn ütles, et korraldab üritust juba üheksandat korda. "Kokku tulevad klubid neljast riigist. Need on võimlemisklubid, aga ka tsirkusestuudiod. Varem on kokku tulnud akrobaadid ka 12 riigist, kuid pärast koroonaaega see enam kahjuks päris nii ei ole. Festival on mitmel viisil hea: sportlased – esineb ka mõni täiskasvanu, kuid peamiselt siiski noored ja lapsed – saavad üksteist vaadata, uusi trikke õppida, end teistega võrrelda, aga publikule pakume vägeva vaatemängu," kõneles Rubinshteyn.