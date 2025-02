Tamsalu reovesi tahetakse juhtida Tapa reoveepuhastisse

Tamsalu reoveepuhasti rekonstrueeriti 14 aasta eest. Selle automaatika ja tehnoloogilised seadmed vajavad peagi uuendamist. Probleemiks on seegi, et peale reoveepuhasti läbimist suunatakse linna heitvesi karstialale: suublaks on linnast lääne poole jääv Savalduma karstijärv. «See on ohuks põhjaveele,» ütles Europolise juht Raul Altnurme.