Head igavest und Sulle, muhe mees Valdo Einmann

"Oi... Võtab sõnatuks," tõdes Virumaa Teataja omaaegne peatoimetaja Jüri Peinar. "Paremat kolleegi ja sõpra on raske leida. Me olime mõttekaaslased. Alles neljapäeval mõtlesin, et peaks Valdole helistama ja uurima, kuidas tal läheb, aga see kõne jääbki nüüd tegemata."