Alates 15. veebruarist võib minna mitme Lääne-Virumaa veekogu jääle

14. veebruari seisuga oli jää kõige paksem Jäneda Kalijärvel – lausa 17 sentimeetrit. Järgnes Viitna Linajärv 16 sentimeetriga. "See piir, millest me täna räägime, et kas me võtame jääkeelu maha või mitte, on 10 sentimeetrit. Me vaatame üleüldiselt, maakonnapõhiselt," selgitas Kirsipuu.