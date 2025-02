Video Pool sajandit ootust: elektriraudtee jõudis lõpuks Tapale

Peale taristu valmimist Kehrani otsustati toona, et elektriühendus tuleb luua Aegviiduni. Aastaga ehitati vajalik infrastruktuur ning 1978. aastast said pealinlased tunni ajaga populaarsesse puhkekohta sõita. Kavas oli elektrirongiliiklus Tapani pikendada, kusjuures tööd selle nimel isegi alustati. Nimelt olid Aegviidu ja Lehtse vahele paigaldatud juba kontaktvõrgu postide alused ja elektrirongide jaoks vajalikud kõrged platvormidki ehitatud. Kohalikud mäletavad, et üks kõrge platvorm sai valmis ka Tapal, kõige põhjapoolsema rööpapaari ääres.