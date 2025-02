RAKVERE TEATER - 85 Pidupäev

Ongi teatri sünnipäevakuu käes. Otsisin juba jaanuaris kalossid kapist välja ja lõin läikima. Pintsakule lasin ka nahast lapid küünarnuki kohale õmmelda. Pidusse tuleb ikka parim välja panna. Ega ei saa niimoodi nigu mõned, et tulevad, pojengid peos, ajavad jalad harki ja enne minema ei lähe, kui viimne viin joodud. Endal hõlm narmendab nigu niinepõll. Teine asi on see, mida sünnipäevalapsele öelda. Ei lähe ju külla ega lajata ukselt, et vaata, miske mölakas sa oled. Isegi mölakale ei lähe sellist asja ütlema. Ikka kiidad ja meelitad nagu eestlasele kombeks. Ministrilegi patsutad julgustavalt õlale, et no ehk järgmises valitsuses kukub paremini välja. Isegi ürgajal oli nii, et kui Archimedes ahvimolkusele malaka pihku pistis, tegi ahvimolkus sellest jõuõla ja tööriista. Tänapäeval aga kipub viisakus käest kaduma. Annad inimesele malaka, et ta sellega targasti toimetaks, ja tema kukub sellega kaaslasi kolkima.