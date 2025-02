Dennis Barman: «Nii Paddy McQuaile, meie laulja, kui ka mina oleme Leonard Coheni muusika eluaegsed fännid»

Paljude Viru Folgi külastajate jaoks on Leonard Coheni tribuutkontsert ilmselt tänavuse festivali programmi oodatuim osa. Kas teil on sageli võimalus Coheni muusikat esitada või on see teile pigem suursündmus?

Meil on olnud õnn esitada Leonard Coheni muusikat aastate jooksul mitmel kontserdil, sealhulgas pandeemia ajal otseülekandega kontserdil, mida on praeguseks vaadatud üle 33 000 korra. Siiski ei satu me bänd sageli kokku, nii et iga esinemine tundub eriline. Sel suvel olid meil plaanis mõned kontserdid ja siis olime vaimustuses, et Viru Folk võttis meiega ühendust. Nii mainekal sündmusel osalemine on uskumatu au ja põnev võimalus jagada oma kirge uue publikuga. Nädal enne Eestisse tulekut on meil ka Soomes kontsert, mis muudab selle suve tõeliselt meeldejäävaks.





Kuidas avastasite Leonard Coheni muusika? Kas olete kauaaegne fänn ja kas olete ta eluajal tema kontsertidel käinud?

Nii Paddy McQuaile, meie laulja, kui ka mina oleme Leonard Coheni muusika eluaegsed fännid. Paddy esitab oma Iirimaa esinemistel sageli Coheni laule ja mul on olnud au näha Cohenit kuus korda otse tema kontsertidel – iga kord on see olnud elumuutev kogemus. Paddyl oli ka erakordne au kohtuda Coheniga silmast silma – hetk, mida ta väga hindab.

Kuidas leidsite oma Soome bändile solisti Iirimaalt?