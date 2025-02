Kolumn: õppige keeli

Jääb mulje, et Eestis pole kunagi nii palju ja nii hästi võõrkeeli osatud. Maailm on avardunud, eestlased rändavad ringi ja õpivad keeli. Inglise keelt oskavad peaaegu kõik, nooremad põlvkonnad pareminigi kui eesti keelt. Interneti kaudu on avatud absoluutselt kogu maailm. Duolingo rakendus võimaldab iseseisvalt keeli õppida. Vähe on keeli, mida ei oleks võimalik näiteks You­Tube’i vahendusel kuulata. Ja vähe on keeli, mille kõnelejatega kohtumiseks ei võiks reisida. Kõik keelelembesed inimesed on jõudnud sisuliselt paradiisi.