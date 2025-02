Virumaa Teataja 50 ja 10 aastat tagasi

Summad, mis kulutatakse igal aastal teede ehitamisele ja remontimisele, on päris suured. Ka tänavu jätkuvad tööd õige mitmes kandis. Eriti rajooni äärealadel. Mullustest ja tänavustest tegemistest pajatasid Rakvere Teede Remondi ja Ehituse Valitsuse plaaniosakonna juhataja Valentin Mihhailov ning tootmistehnilise osakonna juhataja Toivo Loose järgmist: «Möödunud aastal tegime töid ühtekokku 4 550 800 rubla ulatuses. Olgu öeldud, et 1973. aastal oli see arv 3 786 000 rubla. Teede kapitaalremonti oli 2 556 800 rubla ulatuses. Keskmisele remondile kulutasime 600 000 rubla. Teede korrashoid (taliteenistus) jm. läks maksma 627 000 rubla. Veel lasuvad meil lepingulised tööd majandite je ettevõtetega. Mullu tuli neid 767 000 rubla eest. Remonti võeti ette kokku 98,2 kilomeetril. Sellest rajati täiesti uut mustkattega teed 14,8 kilomeetrit. Tallinn–Narva maanteed laiendati