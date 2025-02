NOFF-i ekraani vallutavad filminoored

«Teadsime, et kunagi korraldati siin Rakveres niisugust ägedat filmifestivali, mis oli tuntud üle Eesti ja isegi mujal maailmas. Oli kahju, et seda enam ei toimu, ja mõtlesime, et võiks hakata uuesti tegema,» rääkis Ave. Ta märkis, et isiklikku seost neil toonase festivaliga ei ole, sest kumbki pole Rakverest pärit, küll aga kannustas tegutsema pikaaegne huvi kinokunsti vastu. «Mind on ikka huvitanud filmindus ja filmimaailm, nii et selline festival oleks äge ja tooks seda maailma lähemale,» nimetas Ave.