Semuteraapia Kiviräha kastmes jõuab Rakverre

Richard ja Lembit on kunagised kolleegid, nukunäitlejad, kelle päevad möödusid kord sirmi taga küürutades. Aastad on mööda vuhisenud, eluratas keerelnud, ning nüüd, kui Richard lõpuks Lembitule külla satub, on õhk täis pinget ja ütlemata sõnu. Aga ega mehed selle tühja pärast nukke kõrvale viska! Ei, hoopis vastupidi. Ja mis võiks olla parem kui taaselustada mineviku hiilgeajad, mil nende osavate käte all sündisid lõputud lood ning publik naeris ja ahhetas? Mäng teeb südame soojaks ka kõige tõrksamal mehel. Ja kui mängukaaslaseks on vana võitluskaaslane, võib see olla rohkem kui lihtsalt meelelahutus – see võib olla elumuutev.