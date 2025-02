Pitsapäev – see võib olla iga päev!

Kristina Litvjaki, Siim Kalda, Martin Tamme ja Ranel Aberthali​, nelja sõbra kahe aasta eest avatud pitsakoht on Google‘is antud hinnangute järgi jõudnud üsna hiljuti riigi paremate hulka. See asjaolu tõi kohale ka Eesti paremaid ja halvemaid toidukohti külastavad Artjom Savitski ja Krispoisi, kes enda visiidi järel YouTube‘is sellest video ilmutasid. "Peale seda läks korraks asi päris hulluks, tuldi isegi Tartust proovima ja samal nädalavahetusel müüsime kõik pitsad läbi poole päevaga," meenutab Ranel.

Olen pizzeria‘sse "töövarjuks" tulnud pühapäeval tunnike peale avamist. Sean end kööginurka, kohvitass ligi, istuma ning proovin ühekorraga kõike jälgida, samas viib hõrgutav pitsalõhn mõtted aina uitama. Et paistab rahulikum hetk, teen asja ettevalmistatud tooraine laua juurde. Laual on kenasti märgitult oma kindel koht köögiviljadel, lihal, parmesani juustul ja loomulikult "San Marzana" tomatitest ja basiilikust keedetud marinara kastmel, millel erakordselt oluline roll. Sealsamas on kastis teineteise kõrval kenasti valmis vahvalt pringid pitsataina pallikesed, kõik ootamas oma korda "venituslaual", mõnel õnne ka pitsameistri poolt õhku visatult venitet saada.