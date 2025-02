Lehtse kultuurimajas tuleb üleeestiline mandoliiniorkestrite kontsert

Õigupoolest on mandoliinorkestreid Eestis kokku vaid kolm: 2012. aastal alustas tegevust Uhtna Mandoliiniorkester, 2013. aastal orkester Tapa Valla Mandoliinid ja 2014. aastal orkester Saku Mandoliinid. Kuid kolme peale kokku pannakse vajadusel välja üle saja mängija ja see on muljetavaldav. Selline suur üleeestiline tuur korraldati seitsme aasta eest "Eesti vabariik 100" ürituste raames.

15. veebruaril alustatakse Lehtses proovidega kell üks pärastlõunal. "See aasta on laulupeoaasta ja mandoliiniorkestrid osalevad laulu- ja tantsupeo raames toimuval rahvamuusikapeol esimest korda eraldi liigina. Kõik, kes sinna pittu on minemas, on kutsutud ka Lehtsesse, et teha alguses selline suur ühisproov, harjutada rahvamuusikapeo lugusid. Õhtul kell viis on Lehtses kontsert," selgitas Tapa Valla Mandoliinide juhendaja Ilmar Kald.