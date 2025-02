Aseri kool valmistub 120. sünnipäevaks

Kooli kõrghetk saabus 1968. aastal, kui valmis praegune õppehoone ja koolist tehti keskkool. Õpilasi oli siis üle kuuesaja. Kuid 2014. aasta sügisest tegutsetakse taas põhikoolina. Hetkel on õpilasi 115, neist kuuendik põgenikud Ukrainast. Õpetajaid on 21, koos muu personaliga on koolil töötajaid kokku 29.