Kogenud väravavaht saab võistlusriided selga ka viie minutiga

Vaatamata noorele eale on ta alaga tegelenud juba kümme aastat. Eeskujuks oli isa, kes samuti Rakvere tiimis mänginud. Praegu Jõhvis elav ja õppiv Pavel enam hokitrennis ei käi ja hoiab ennast vormis hoopiski korvpalliga. Võistlustel tõmbab ta aga endiselt Rakvere meeskonna eest vormi selga.

Jäähokis on väravavaht korralikult sisse pakitud ja hästi polsterdatud. Kaitsmed näevad välja väga ebamugavad ja kohmakad, kuid Pavel on nendega juba harjunud ning suudab need selga ajada vajadusel ka viie minutiga.