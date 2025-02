Tele2 sulgeb 3G võrgu Rakvere piirkonnas veebruari lõpuks

Tele2 soovitab klientidel seadmed üle vaadata ja vajadusel neid uuendada, et tagada sujuv üleminek. Soovitatav on kasutada VoLTE toega telefone, mis pakuvad paremat kõnekvaliteeti ja on tulevikukindlad. Samuti tasub kontrollida, kas VoLTE teenus on telefoni seadete alt aktiveeritud ja seadme tarkvara uuendatud. Internetiseadmete, nagu netipulgad ja ruuterid, puhul on soovitatav üle minna uuematele mudelitele, mis toetavad 4G või 5G võrku, et tagada suuremad kiirused ja parem turvalisus.