Rakvere sai toetust elanike rahuloluuuringu korraldamiseks

Rakvere linnapea Triin Varek sõnas, et kuigi linn ja vald on halduslikult lahus, on omavalitsused igapäevaelus väga tihedalt seotud ja moodustavad koos ühtse piirkondliku kogukonna. "Sestap kutsusime Rakvere valla projekti kaaspartneriks," ütles Varek.