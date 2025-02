UURING KINNITAB Rakvere kokaiinitarbijad on kohalikud, mitte turistid

"Kokaiinipealinna" tiitlist sai Rakvere selleks korraks lahti –​ Tallinnas tarvitatakse seda narkootikumi keskmiselt veel rohkem kui meil. Kuigi statistika põhjal on kokaiini tarbimine Rakveres pisut-pisut vähenenud, siis rõõmustamiseks pole mingit põhjust, sest Tallinn möödus meist ainult seetõttu, et seal on tarbimine suurenenud, meil, nagu mainitud, toimub paigalseis.

Tervise Arengu Instituudi eestvedamisel analüüsiti Tallinna ja Rakvere piirkonna reovett mullu novembris terve nädala jooksul 8.-15. novembrini –​ varem on neis piirkondades proove vaid ühel päeval ja usaldusväärset analüüsi on seetõttu olnud raske teha. Pikema prooviperioodi tulemusest nähtub, et kokaiini- ja kanepitarbimine on Rakveres kõrge stabiilselt läbi nädala, narkotarbimine meie piirkonnas pole kõrge mitte külaliste, vaid ikka oma elanike tõttu.