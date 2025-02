UURING KINNITAB Rakveres tarvitavad kokaiini kohalikud, mitte turistid

Kokaiinipealinna tiitlist sai Rakvere selleks korraks lahti –​ Tallinnas pruugitakse seda narkootikumi keskmiselt rohkem kui meil. Kuigi statistika põhjal on kokaiini tarvitamine Rakveres pisut-pisut vähenenud, pole rõõmustamiseks mingit põhjust, sest Tallinn möödus siinsest maakonnakeskusest ainult seetõttu, et seal on tarvitamine sagenenud, meil aga on paigalseis.