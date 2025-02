Lääne-Virumaalt avastati saladuslik muistne aare

2024. aasta suvel viisid arheoloogid leiualal läbi uuringud, avades nelja leiukogumi asukohad. Välja kaevati mõõkasid, odaotsasid, nooleotsasid. Üks erilisemaid leide oli rauast anum (võimalik kilbikupal), mille seest leiti kilpkonnsõlg. "Küsimusele, miks need esemed maha maeti ja kes need sinna jättis, pole veel vastust. On see ohverdamiskoht või peitvara? Loodetavasti leidude konserveerimise ning ekspertiisi järel oleme targemad," seisis muinsuskaitseameti kokkuvõttes.

Arheoloogilised kaevamistel selgus, et künnikihi all olid algesse asukohta jäänud veel paar käevõru, spiraalsõrmus ning tuleraua jäänused. Kõik esemed on dateeritavad hilisrauaaega, 12.-13. sajandisse. Peitleius enamuses olevad kolmest traadist keeratud käevõrud on Eestis üks kõige tüüpilisem muistne käevõru tüüp. Virumaa on selle tüübi põhiline levikuala. Leid täiendab teadmist tollasest asustusest ning veel kord tõestab, et inimene on selles piirkonnas tegutsenud ja elanud juba aastasadu.