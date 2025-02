KOMMENTAAR Triin Varek narkoprobleemist: täiskasvanud tarbijani on raske jõuda

Linnavalitsuse eestvedamisel toimuvad Rakveres regulaarsed võrgustikukohtumised. Kõik tegevused aitavad kaasa ja oluline on tegevusi ühiselt kaardistada, et vältida tegevuste dubleerimist.

Mil moel aitavad ennetusele kaasa kõikvõimalikud konverentsid-nõupidamised?

Kas linnavalitsus peab võimalikuks kaardistada tarvitajate seltskonda?

Kuidas seda päriselt ette kujutada – millise küsitlusele inimesed ausalt vastaksid ja kuidas me siis tarvitajad n-ö üles leiaks, kui kõik jäävad anonüümseks? Suur probleem ju see ongi, et paljud ilmselt kardavad ka oma probleemi tunnistades kuhugi abi saamiseks pöörduda, sest sellega võib kaasneda häbivääristamine.

Seda probleemi tuleb käsitleda palju laiemalt. Riik jääb meil aina õhemaks. TAIs on koondamised, PPA on alarahastatud, alamehitatud – kõik teevad endast oleneva nende võimalustega, mis on, aga mis on piiratud.