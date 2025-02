Maakonna teenetemärgi saab tänavu rinda kuus väärikat läänevirulast

Kuldse vapimärgi pälvib ka Lea Pilme panuse eest maakonna hariduse arengusse. Lea Pilme on tunnustatud haridusvaldkonna eestvedaja, kelle panus on märkimisväärne nii linna, maakondlikul kui riiklikul tasandil. Oma ametiaja jooksul on ta töötanud eripedagoogina intellektipuudega lastega Inju lastekodus ning olnud eripedagoog ja hiljem juhtinud Rakvere Tugikool-kodu, hilisemat MTÜ Kirilille eest veetud Rakvere Lille Kooli, kus õppisid Lääne-Virumaa toimetulekuõppe ja hooldusõppe õpilased ja päevakeskust Päevalill, psüühilise erivajadusega täiskasvanute päevakeskust. Aastast 2007 on Lea Pilme töötanud Rakvere Põhikooli direktorina, kus on juhtinud kooli kaasaegseks ja kaasavaks õppeasutuseks. Kooli kaasava hariduse edendamist ja meeskondlikku õpilaste toetamist on esile tõstetud ka läbi viidud riikliku sisehindamise käigus.